الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية كبيرة ضد السعودية ويتوعدون بتوسيع هجماتهم

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الأحد عن تنفيذها "عملية هجومية كبيرة باتجاه العمق السعودي" باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن العملية التي أطلق عليها اسم "توازن الردع الخامسة" استمرت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذوالفقار" و15 طائرة مسيرة.

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً هجوميةً كبيرةً ومشتركةً باتجاهِ العمقِ السعودي، عملية ( توازنُ الردعِ الخامسة). — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 28, 2021

وذكر المتحدث أن تسع طائرات من طراز "صماد 3" استهدفت "مواقع حساسة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما شنت ست طائرات من طراز "قاصف 2k" ضربات إلى "مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وشدد سريع على أن عمليات الحوثيين "مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار"، داعيا سكان المناطق المذكورة إلى "الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية".

ويأتي بيان الحوثيين في أعقاب إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين باتجاه الرياض وست طائرات مسيرة مفخخة أطلقت لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني سقوط شظايا إثر تدمير الصاروخ على مناطق من العاصمة.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: RT + واس