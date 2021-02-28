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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية كبيرة ضد السعودية ويتوعدون بتوسيع هجماتهم

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية كبيرة ضد السعودية ويتوعدون بتوسيع هجماتهم
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الأحد عن تنفيذها "عملية هجومية كبيرة باتجاه العمق السعودي" باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن العملية التي أطلق عليها اسم "توازن الردع الخامسة" استمرت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذوالفقار" و15 طائرة مسيرة.

وذكر المتحدث أن تسع طائرات من طراز "صماد 3" استهدفت "مواقع حساسة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما شنت ست طائرات من طراز "قاصف 2k" ضربات إلى "مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وشدد سريع على أن عمليات الحوثيين "مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار"، داعيا سكان المناطق المذكورة إلى "الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية".

ويأتي بيان الحوثيين في أعقاب إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين باتجاه الرياض وست طائرات مسيرة مفخخة أطلقت لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني سقوط شظايا إثر تدمير الصاروخ على مناطق من العاصمة.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: RT + واس

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