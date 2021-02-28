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تعافي أول مصاب بفيروس كورونا البريطاني في الجزائر

أخبار العالم العربي

تعافي أول مصاب بفيروس كورونا البريطاني في الجزائر
Reuters
مستشفى "القَطَّار" للأمراض المعدية في مرتفعات مدينة الجزائر.
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أعلن فوزي درار مدير معهد باستور بالجزائر، اليوم الأحد، أن مصابا بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا قد تعافى، فيما يتواصل علاج المصاب الثاني بعناية "دقيقة".

وكانت الجزائر قد أعلنت الخميس الماضي اكتشافها إصابتين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، مما أدى إلى اتخاذ قرار وقائي بوقف جميع الرحلات من وإلى الجزائر ابتداء من 1 مارس إلى يوم 31 من الشهر ذاته من أجل ألا يتأثر مستوى السيطرة على الوباء في البلاد بعد أن تراجع انتشاره بشكل ملحوظ وساعد على تخفيف القيود الصحية.

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المصدر: RT/صحيفة "النهار" الجزائرية

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