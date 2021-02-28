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إسرائيل توقف شخصا اجتاز حدود لبنان

أخبار العالم العربي

إسرائيل توقف شخصا اجتاز حدود لبنان
Reuters Ammar Awad
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض فجر اليوم الأحد على شخص تسلل عبر حدود لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" أن استطلاعات الجيش رصدت الليلة الماضية المشتبه فيه، وقد تسلل من داخل لبنان الى إسرائيل في منطقة جبل روس.

وتابع: "هرعت القوات إلى المكان وألقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن".

المصدر: RT

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