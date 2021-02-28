إسرائيل توقف شخصا اجتاز حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض فجر اليوم الأحد على شخص تسلل عبر حدود لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" أن استطلاعات الجيش رصدت الليلة الماضية المشتبه فيه، وقد تسلل من داخل لبنان الى إسرائيل في منطقة جبل روس.

وتابع: "هرعت القوات إلى المكان وألقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن".

قوات جيش الدفاع تعتقل مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان: رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان الى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس حيث هرعت القوات الى المكان والقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2021

المصدر: RT