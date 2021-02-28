"يديعوت أحرونوت": غانتس التقى الملك الأردني سرا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التقى الملك الأردني عبدالله الثاني سرا قبل يومين.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد يوم الجمعة الماضي في الأردن.

ونقلت عن غانتس قوله لأعضاء حزب "أزرق أبيض" بزعماته، إنه يأمل في أن تتحسن العلاقات مع الدولة المجاورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان شخصية غير مرحب بها في المملكة الأردنية.

وكان الملك عبدالله قال خلال كلمة له في معهد "بروكنغز" في 25 فبراير إن "الأردن سيبقى مستعدا على الدوام للمساهمة في أي جهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام".

المصدر: يديعوت أحرونوت