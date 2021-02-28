 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية هجومية كبيرة ضد السعودية

"يديعوت أحرونوت": غانتس التقى الملك الأردني سرا

أخبار العالم العربي

Reuters
العاهل الأردني عبدالله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pv5z

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التقى الملك الأردني عبدالله الثاني سرا قبل يومين.

إقرأ المزيد
الملك عبد الله الثاني: الاحتلال والظلم واليأس والتمييز العنصري وصفة علمنا التاريخ ألا رابح فيها
الملك عبد الله الثاني: الاحتلال والظلم واليأس والتمييز العنصري وصفة علمنا التاريخ ألا رابح فيها

ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد يوم الجمعة الماضي في الأردن.

ونقلت عن غانتس قوله لأعضاء حزب "أزرق أبيض" بزعماته، إنه يأمل في أن تتحسن العلاقات مع الدولة المجاورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان شخصية غير مرحب بها في المملكة الأردنية.

وكان الملك عبدالله قال خلال كلمة له في معهد "بروكنغز" في 25 فبراير إن "الأردن سيبقى مستعدا على الدوام للمساهمة في أي جهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام".

المصدر: يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا