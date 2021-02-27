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مصر تسجل 588 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 588 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الإجراءات الوقائية في مصر - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المصرية السبت، تسجيل 588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 وفاة وذلك مقابل 601 إصابة و49 وفاة أمس الجمعة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها و10639 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عن تخطي ذروة الموجة الثانية من كورونا، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة للتخلص من هذه الموجة.

المصدر: "رويترز"

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