مصر.. حبس 8 أشخاص بينهم أجنبيان بتهمة التنقيب عن الآثار في الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب محافظ الجيزة المصرية، بحبس 8 أشخاص بينهم زوجان يحملان جنسية أجنبية، بعد ضبطهم ينقبون عن الآثار داخل أحد المصانع بمنطقة شبرامنت.

كما أمرت النيابة بإجراء التحريات حول الموقوفين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخطار الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم حول الزوجين الأجنبيين.

وفي التفاصيل، وأثناء قيام المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بحملة موسعة لضبط حالات البناء المخالفة والعشوائي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بطريق المنصورية بقرية شبرامنت، لاحظ وجود مواد بناء أمام أحد المصانع بالطريق.

وباستبيان الأمر من خلال الدخول إلى المصنع، عثر على حفرة بعمق 10 أمتار تقريبا، وأدوات مستخدمة في أعمال حفر، وتواجد عدد من الأشخاص، تم التحفظ عليهم جميعا على الفور، وإبلاغ مركز شرطة أبو النمرس.

انتقلت قوة لموقع البلاغ، وقبضت على المتهمين، واقتادتهم إلى ديوان المركز، وتحفظت على أدوات الحفر.

ناصر حاتم

المصدر: RT