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الكويت تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية

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الكويت تدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها بأشد العبارات لاستمرار استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة من قبل الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن "استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن السعودية واستقرار المنطقة، كما أنه يعد انتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين".

وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن "للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت الوزارة في بيان وقوف الكويت مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

المصدر: "كونا"

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