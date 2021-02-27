وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

وكتب أبو سيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

بعد مرور خمسة أيام على مخالطتي لاحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين اصابتي بفايروس كورونا. السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله. — Atef Abu saif (@atefabusaif) February 27, 2021

ونفى أبو سيف الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه "بعد عودتي من غزة الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".

وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.

وجب التنويه بخصوص ما يتردد عن إصابتي بفايروس كورونا المستجد، أنني والحمد لله لم أصب وأن نتيجة فحصي يوم الاثنين كانت سليمة. كل ما في الأمر أنني يوم الأحد وبعد عودتي من غزة خالطت أحد الزملاء وتبين أن نتيجته ايجابية (مصاباً) لذا وجب اتخاذ التدابير اللازمة.

ودمتم ودامت المحبة. — Atef Abu saif (@atefabusaif) February 24, 2021

المصدر: RT