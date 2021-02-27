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وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا
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وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف
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أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

وكتب أبو سيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

ونفى أبو سيف الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه "بعد عودتي من غزة الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".

وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.

المصدر: RT

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