تونس.. رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال حوار مباشر (فيديو)

تعرض رئيس الحكومة التونسية الأسبق الحبيب الصيد إلى وعكة صحية مفاجئة أثناء حضوره في برنامج مباشر بثته القناة الوطنية الأولى وقناة فرنسا 24 يوم الجمعة مما أدى إلى إيقاف الحوار.

ودعي رئيس الحكومة الأسبق مساء الجمعة للمشاركة في برنامج "باريس تونس" الذي يبث بالشراكة بين فرانس 24 والقناة الوطنية التونسية العامة.

وكان الصيد يجيب عن أسئلة الصحفيين بشكل مباشر من قصر باردو في تونس حين أصيب بمشكلات في النطق وفقد السيطرة على إحدى يديه.

وقطعت المقابلة بشكل سريع ونقل الصيد إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية حيث لا يزال في قسم الإنعاش، على ما أفاد مقرب منه ومسؤول في القناة الوطنية ووكالة الصحافة الفرنسية.

وزار رئيس الحكومة هشام المشيشي رئيس الحكومة الأسبق في المستشفى صباح السبت، وفق ما أوضح مكتبه من دون كشف أية تفاصيل حول وضع الصيد الصحي.

وقاد الصيد البالغ 71 عاما حكومة ائتلافية بين 2015 و2016 وهو لا يتولى حاليا أية مهام سياسية.

وقبل ذلك تسلم وزارة الداخلية بعد ثورة 2011، كما شغل عدة مناصب في عهد زين العابدين بن علي.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية