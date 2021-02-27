"البوليساريو" تتهم الأمم المتحدة بدعم موقف المغرب

وجه مسؤول في "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، "البوليساريو" انتقادات للأمم المتحدة التي حملها مسؤولية الوضع في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجبهة.

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وقال خاطري أدوه: "لما كان المغرب تمكن من فعل ما فعله لولا دعم الأسرة الدولية ودعم الأمم المتحدة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة".

وكان أدوه يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في مخيمات تندوف لللاجئين الصحراويين في جنوب شرق الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ45 لإعلان "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية".

وبعد حوالى ثلاثين عاما من وقف إطلاق النار، عاد التوتر إلى المنطقة في نوفمبر 2020 حين أرسل المغرب قواته إلى منطقة كركرات في أقصى جنوب الصحراء الغربية لطرد مجموعة من الناشطين الصحراويين أغلقت الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة.

وتوقفت المفاوضات حول الصحراء الغربية التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها المغرب والجزائر وجبهة "البوليساريو" وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.

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ويقترح المغرب الذي يسيطر على 80% من مساحة الصحراء الغربية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991.

وتعزز موقف المغرب مع اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على كامل المنطقة المتنازع عليها، وهو قرار تأمل "البوليساريو" أن يعود الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عنه ويلتزم ببنود التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب