مصدر يوضح لـRT الأسباب "الحقيقية" لزيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، الأسباب التي وصفها بـ"الحقيقية" وراء زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران.

وقال المصدر لـRT، إن "حسين زار طهران مبعوثا من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والهدف الأساسي من الزيارة تخفيف التوترات في العراق ومحاولة إيجاد مساحات لوأد أي توتر قد يحدث بين واشنطن وطهران، خاصة بعد استهداف مطار أربيل والضربة التي تعرضت لها فصائل عراقية قبل يومين داخل الحدود السورية".

وأضاف، أن "رسالة وزير الخارجية العراقي، كانت تركز على ضرورة ألا يكون العراق ساحة لإرسال الرسائل بين إيران وأمريكا، وأن يدعو الجميع للحوار والتفاوض عبر الآليات السياسية والدبلوماسية وليس عبر الأعمال العسكرية".

وأشار المصدر العراقي، إلى أن "الزيارة ركزت على تهدئة الأوضاع في العراق وضرورة أن تدفع طهران باتجاه تهدئة حلفائها العراقيين".

المصدر: RT