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فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة في الأردن والأمن يتدخل

أخبار العالم العربي

فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة في الأردن والأمن يتدخل
Reuters
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن فريقا خاصا من مديرية الأمن العام باشر التحقيق بشكوى محاولة خطف فتاة في لواء الرمثا، شمال البلاد.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، في الأردن فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة في لواء الرمثا التابع لمحافظة إربد شمال البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد لمديرية شرطة الرمثا اليوم السبت، شكوى من ذوي فتاة بمحاولة مجهولين داخل مركبة خطفها أثناء وجودها بالقرب من المنزل.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق تحقيق مشتركا وخاصا باشر التحقيق في الشكوى لتحديد هوية الأشخاص وإلقاء القبض عليهم.

المصدر: بترا+ تويتر

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