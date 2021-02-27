الإمارات تعبر عن تأييدها لبيان الخارجية السعودية بشأن اغتيال خاشقجي

أيدت الإمارات بيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما أفادت به وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت.

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وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".

وأصدرت السعودية بيانا مساء أمس الجمعة علقت من خلاله على قيام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر تقرير المخابرات الأمريكية بشأن جريمة مقتل خاشقجي عام 2018.

وقال البيان السعودي إن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات