التحالف العربي يعلن إحباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح أمس
للمرة الرابعة منذ صباح أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة.
وذكر التحالف اليوم السبت أن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.
#التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه #خميس_مشيط#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 27, 2021
وكان التحالف قد أعلن خلال يوم أمس عن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقته الجماعة.
ولم تصدر "أنصار الله" خلال هذه الفترة بيانات عن تنفيذها عمليات جديدة ضد السعودية.
وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.
المصدر: الإخبارية + RT