 
مباشر

التحالف العربي يعلن إحباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح أمس

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إحباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح أمس
Reuters Khaled Abdullah
عناصر لجماعة الحوثيين - صنعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puy5

للمرة الرابعة منذ صباح أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة.

وذكر التحالف اليوم السبت أن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وكان التحالف قد أعلن خلال يوم أمس عن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقته الجماعة.

ولم تصدر "أنصار الله" خلال هذه الفترة بيانات عن تنفيذها عمليات جديدة ضد السعودية.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم على المملكة على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.

المصدر: الإخبارية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا