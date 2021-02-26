مصر.. وفاة خليل ياسو الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية

أعلنت مصر عن وفاة الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خليل ياسو، الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر ياسو، واحدا من العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، إذ عمل على إعادة إحياء مشروع إنشاء محطة "الضبعة" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، في بدايات تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في البلاد.

وترأس ياسو أول وفد نووي مصري توجه إلى موسكو بعد الاتفاقية النووية التي تم توقيعها بين مصر وروسيا، وشهدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

واستمرت زيارة الوفد المصري لروسيا أسبوعا، عقد خلالها لقاءات مع مسؤولي الجهات المعنية بالمجال النووي الروسي، لبحث أساليب تمويل المحطة والقدرات المقترحة وعدد المفاعلات النووية والبرامج الزمنية لإقامة المحطات النووية في "الضبعة".

وقام الوفد المصري بزيارة مراكز تدريب وإعداد الكوادر المصرية القادرة على إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية، إضافة إلى تفقد عدد من محطات توليد الطاقة النووية في روسيا.

ونعت قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء والعاملين بهيئة المحطات النووية ياسو، مؤكدين أن "الفقيد لعب دورا مهما في إحياء مشروع الضبعة، إبان رئاسته للهيئة".

ناصر حاتم

المصدر: RT