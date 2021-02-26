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الدفاع العراقية: فوجئنا بالبيان الأمريكي باستهداف بعض المواقع داخل سوريا

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الدفاع العراقية: فوجئنا بالبيان الأمريكي باستهداف بعض المواقع داخل سوريا
Reuters POOL New
مبنى وزارة الدفاع العراقية - أرشيف
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أكدت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، أنها فوجئت بالبيان الأمريكي حول استهداف عدد من المواقع داخل الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "أننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على سوريا، قائلا: "القوات الأمريكية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي"، حسب قوله.

المصدر: وزارة الدفاع العراقية + "السومرية نيوز"

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