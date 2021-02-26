التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الجمعة عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وشدد المتحدث على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مضيفا أن قيادة التحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ولم يصدر الحوثيون أي بيانات بشأن هجمات جديدة على السعودية التي تعرضت في الأسابيع الأخيرة لسلسلة اعتداءات من قبل الجماعة.

المصدر: واس + RT