"انتهاك غير مقبول".. روسيا تدين الضربة الأمريكية على سوريا

قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إن روسيا تدين الضربة الليلية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا، وتعتبرها انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي.



وفي وقت سابق، قال البنتاغون إنه نتيجة الضربة الجوية في سوريا، تم تدمير عدد من مرافق البنية التحتية لجماعات مدعومة من إيران.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.