فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها لمنع تفشي كورونا

قرر محافظا الخليل وبيت لحم مساء اليوم الخميس إغلاق طريق العبيدية "واد النار" الذي يصل الجنوب بوسط وشمال الضفة الغربية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال المحافظان في بيان نقلته وكالة "معا"، "نظرا للارتفاع الكبير في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من المصابين وتنفيذا لقرارات الحكومة فقد تقرر إغلاق طريق العبيدية واد النار في كلا الاتجاهين أمام الحركة باستثناء سيارات الإسعاف والطواقم الطبية أو من لديه إذن مسبق وذلك ابتداء من صباح الجمعه 26 فبراير لغاية مساء السبت 27 فبراير".

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس عن تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية سجلت كالتالي: "بيت لحم 2، نابلس 1، الخليل 4، طولكرم 1"، وحالتا وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية (67)، بيت لحم (173)، الخليل (307)، نابلس (200)، سلفيت (69)، رام الله والبيرة (332)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (39)، طولكرم (80)، ضواحي القدس (71)، جنين (62)"، مدينة القدس (575)، قطاع غزة (92).

المصدر: معا