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الأرياني: قوات الجيش اليمني باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي

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الأرياني: قوات الجيش اليمني باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي
Reuters FAWAZ SALMAN
عناصر من الجيش اليمني- أرشيف
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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، أن قوات الجيش الحكومي والمقاومة الشعبية باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي شمال شرقي البلاد.

وكتب الإرياني في تغريدة على موقع "تويتر": "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة مديرية مدغل، يتصدون لهجمات حوثية انتحارية ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

واستطرد بالقول: "القوات الوطنية باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي الواقع حاليا تحت السيطرة النارية".

المصدر: "سبأ"

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