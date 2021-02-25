الأرياني: قوات الجيش اليمني باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي

ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مديرية مدغل يتصدون لهجمات مليشيا الحوثي الانتحارية ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ويحققون تقدم كبير اليوم في هجوم معاكس في الجبهة، حيث باتوا على مشارف معسكر #ماس الاستراتيجي الواقع حاليا تحت السيطرة النارية