الأرياني: قوات الجيش اليمني باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، أن قوات الجيش الحكومي والمقاومة الشعبية باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي شمال شرقي البلاد.
وكتب الإرياني في تغريدة على موقع "تويتر": "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة مديرية مدغل، يتصدون لهجمات حوثية انتحارية ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مديرية مدغل يتصدون لهجمات مليشيا الحوثي الانتحارية ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ويحققون تقدم كبير اليوم في هجوم معاكس في الجبهة، حيث باتوا على مشارف معسكر #ماس الاستراتيجي الواقع حاليا تحت السيطرة النارية— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 25, 2021
واستطرد بالقول: "القوات الوطنية باتت على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي الواقع حاليا تحت السيطرة النارية".
المصدر: "سبأ"