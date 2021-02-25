إسرائيل تضع يدها على 193 دونما في رام الله

أقدمت السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على 193 دونما من أراضي بلدتي دير دبوان ورمون بمحافظة رام الله، بهدف إقامة "مكب للنفايات" يخدم المستوطنات.

وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، إن "خرائط نشرتها إسرائيل تشير إلى الاستيلاء على ما مجموعه 193 دونما من أراضي دير دبوان ورمون المجاورة من أجل إنشاء مكب نفايات لصالح المستوطنين وهو أمر مرفوض بالنسبة للمواطنين".

وأكد منصور أن "المواطنين سيتصدون لكل محاولات إسرائيل الاستيلاء على أرضهم".

المصدر: "معا"