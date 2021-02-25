الراعي يدعو لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ويؤكد أن الخلاف في الداخل سببه التدخلات الخارجية

جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته لعقد مؤتمر دولي حول لبنان، مؤكدا "أننا وصلنا في لبنان إلى مرحلة لا نستطيع التفاهم مع بعضنا".

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وقال الراعي إنه "عندما كنا نعيش زمن الحياد كان لبنان​ يعيش الازدهار والتقدم وخسرنا كل شيء عندما فرض علينا ألا نكون حياديين"، لافتا إلى "أننا وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا لذلك كان طرحنا عقد مؤتمر دولي".

وأضاف الراعي أن "علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقا من 3 ثوابت، هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور​ والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية".

كما دعا الراعي كل فريق سياسي في لبنان إلى "وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة​ من دون الرجوع إلى أي دولة".

وتتبادل الأطراف السياسية في لبنان الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة في ظل انهيار اقتصادي ومالي لم تشهده البلاد حتى في الحرب الأهلية.

المصدر: النشرة