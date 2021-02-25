بعض محطات بهجت سليمان الضابط والسفير .. صور نادرة

تقلد السفير السوري السابق الراحل بهجت سليمان عددا من المناصب خلال عقود، وحتى 2014 حين تفرغ للكتابة منذ عودته من الأردن بعد إعلانه فيها "شخصا غير مرغوب فيه".

قبل الإعلان عن إصابته بكورونا كتب سليمان في صفحته على تويتر اعتذارا عن الكتابة لمدة أسبوع، "لأسباب طارئة" وتمنى عليهم أن يضاعفوا جهودهم في الكتابة خلال تلك الفترة:

آخر ما كتبه سليمان على صفحته

في 17 من الشهر الجاري تم الإعلان عن إصابة سليمان بفيروس كورونا، تزامنا مع الإعلان عن إصابة المحلل السياسي اللبناني ومنسق شبكة "أمان" للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس النقاش بالفيروس، والذي توفى لاحقا في أحد مشافي دمشق.

شغل سليمان، المولود في اللاذقية عام 1949، عددا من المناصب العسكرية والأمنية والدبلوماسية خلال عقود، كان آخرها سفير بلاده في الأردن حتى عام 2014، حين أعلنته المملكة آنذاك "شخصا غير مرغوب فيه"، وهو ما ردت عليه دمشق بالمثل.

ويعد سليمان من الشخصيات الأمنية التي تسلمت مناصب مهمة في عهدي الرئيسين: الراحل حافظ الأسد، والحالي بشار الأسد، كان أهمها رئاسته لجهاز الأمن الداخلي في سوريا برتبة لواء ركن.

في مكتبه في رئاسة الأمن الداخلي، منطقة الخطيب بدمشق عام 2000 ـ عن صفحة نجله حيدرة

في مكتبه في رئاسة الأمن الداخلي، منطقة الخطيب بدمشق عام 2000 ـ عن صفحة نجله حيدرة

بعد تخرجه في الكلية الحربية عام 1970، تدرج سليمان في المواقع العسكرية من قائد سرية إلى كتيبة، وفي أوائل الثمانينيات كان قائدا للواء 41 مدرع في الجيش السوري، برتبة مقدم ركن، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، كما شارك في حرب 1982 وكان وقتها برتبة "مقدم ركن" حسب نجله حيدرة:

"المقدم المظلي الركن" بهجت سليمان قائد اللواء ٤١ مدرع، عام 1982 ـ حسب توصيف نجله

مطلع عام 2000 بدأ يظهر اسم سليمان للتداول في سوريا بوصفه أحد كبار رجال الأمن المقربين من الرئيس بشار الأسد، وقبيل توليه منصبه رسميا، بدأ يجتمع ببعض المثقفين السوريين في المرحلة التي عرفت بـ "ربيع دمشق" وشهدت عددا من المنتديات التي وجهت انتقادات حادة للسلطة السياسية.

مع الرئيس بشار الأسد قبل عام 2000 ـ عن صفحة حيدرة سليمان

ومع عودته من الأردن، في 2014 التي تم تعيينه سفيرا لبلاده فيها عام 2009، لم يتسلم سليمان أي منصب رسمي، وتفرغ للكتابة عبر مواقع التوصال الاجتماعي، وكانت له زاوية باسم "خاطرة أبو المجد"، "يخوض فيها" معاركه الفكرية كما كان يقول، وينشر فيها مواقفه التي بقيت مؤيدة للرئيس بشار الأسد حتى رحيله، وقد نشر نجله حيدرة صورة لمنزل العائلة أثناء انتخابات عام 2014:

منزل بهجت سليمان أثناء انتخابات 2014 ـ عن صفحة حيدرة

وثمة اعتقاد لدى كثيرين أنه هو صاحب الشخصية التي تكتب باسم مستعار "نارام سرجون"، ومؤخرا حازت هذه الفكرة اهتماما ضمن أوساط الكتاب والمثقفين المؤيدين لسليمان، حين تم الإعلان خطأ، عن الشخصية الحقيقة، عبر سليمان ذاته الذي عاد واعتذر، لتبقى شخصية نارام مجهولة، كما بقيت أسباب الذي يكتب باسمها في إخفاء شخصيته غير معروفة.

يحمل سليمان شهادة دكتواره في الاقتصاد السياسي منذ عام 1982.

أسامة يونس

المصدر: RT