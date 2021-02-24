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خلال أول زيارة من نوعها منذ 2017.. البحرين توجه رسالة إلى قطر

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خلال أول زيارة من نوعها منذ 2017.. البحرين توجه رسالة إلى قطر
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وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، خلال اجتماع في الدوحة مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بالبحرين، وحيد مبارك سيار (24 فبراير 2021).
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من خلال أول زيارة من نوعها لمسؤول بحريني إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وجهت البحرين دعوة إلى جارتها لبدء محادثات ثنائية حول آليات تطبيق المصالحة.

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وأفادت الدوحة والمنامة بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، اجتمع اليوم الأربعاء في الدوحة مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بالبحرين، وحيد مبارك سيار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى قطر.

وذكر الطرفان أن سيار سلم للمريخي رسالة خطية بعثها وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم تتحدث الدوحة عن فحوى الرسالة، لكن وزارة الخارجية البحرينية ذكرت أن الرسالة تتضمن "تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي".

وهذه أول زيارة لمسؤول بحريني للدوحة منذ نشوب الأزمة الخليجية عام 2017 والتوصل إلى المصالحة بين أطرافها الشهر الماضي.

وفي 7 فبراير قال الزياني إن قطر "لم تستجب" لدعوة وجهتها بلاده في 11 يناير الماضي لبحث "القضايا العالقة".

المصدر: وكالات

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