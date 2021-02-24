وسائل إعلام عبرية: مسؤولون إسرائيليون وسعوديون يبحثون خطط بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولين كبارا من إسرائيل والسعودية أجروا مؤخرا سلسلة اتصالات هاتفية لمناقشة خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أمس الثلاثاء أن الجانب السعودي أبدى خلال هذه الاتصالات المزعومة مخاوفه بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة وأعرب عن أسفه إزاء اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان في المملكة.

وكان موقع "والا" الإخباري العبري قد أفاد الشهر الماضي بأن إسرائيل تنوي استخدام نفوذها على الولايات المتحدة من أجل دفع إدارة بايدن إلى الامتناع عن الضغط على السعودية ومصر والإمارات في قضايا حقوق الإنسان، تحسبا لما قد يجلبه ذلك من التأثير على التقدم الذي تم إحرازه في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وجيرانها العرب.

وعلى الرغم من غياب علاقات رسمية بين الدولتين، زعمت وسائل إعلام وجود صلات سرية بين إسرائيل والسعودية خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل تقارير عن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم في 22 نوفمبر الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل