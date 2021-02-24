اليمن يحذر من موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا

دعت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن إلى رفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية.

وجاء في بيان اللجنة على "تويتر"، "الصحة توجه برفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية، وعزل الحالات المشتبهة، والإبلاغ عن الحالات المؤكدة، وتفعيل دور التقصي الوبائي، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ووحدات PCR".

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة: تسجيل (11) حالة إصابة جديدة كالتالي: (5) حضرموت (5) تعز (1) لحج، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة من حضرموت، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة (2187)، منها (620) وفاة، و(1432) تعافي.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أن كوفيد-19 سيكون "كارثة" على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة، مع ضعف إمدادات المياه النقية وارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس، وهي جزء من إجمالي 14 مليون جرعة طلبها اليمن تكفي 23 بالمئة من السكان، بحسب "رويترز".

المصدر: وكالات