رئيس الوزراء العراقي يبحث مع بايدن محاربة "داعش"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم "داعش".

وفي تغريدة له عبر موقع "تويتر"، كتب الكاظمي: "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

وأضاف: "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش.

كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 23, 2021

المصدر: RT