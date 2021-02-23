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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع بايدن محاربة "داعش"

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع بايدن محاربة
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم "داعش".

وفي تغريدة له عبر موقع "تويتر"، كتب الكاظمي: "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

وأضاف: "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

المصدر: RT

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