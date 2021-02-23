تونس..الغنوشي يتهم سعيّد بعدم التجاوب مع لمبادرة تقدم بها

قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتجاوب حتى الآن مع المبادرة التي تقدم بها، والتي تدعو إلى الحوار بين الرئاسات الثلاث.

وفي حديث لإذاعة "الديوان"، اعتبر الغنوشي أن "الحل الحالي للأزمة السياسية في تونس يتمثل في الحوار بين الرئاسات الثلاث من أجل إيجاد حلول توافقية".

وأضاف: "هذه الأزمة تبدو طبيعية باعتبار أن تونس نجحت خلال العشرية الأخيرة في تأمين المسار الديمقراطي بعيدا عن السيناريو الليبي أو تدخل للميلشيات والقوات العسكرية الأجنبية".

وأشار إلى أن "فترات الحكم في فترة ما بعد الثورة شهدت جلسات دورية بين الرئاسات الثلاث لمناقشة أهم القضايا الوطنية والملفات الهامة التي تهم الشأن السياسي".

ووجه الغنوشي رسالة إلى سعيّد قائلا:" انتخبك الشعب بأعلى نسبة، فحافظ على هذه الشعبية من خلال توحيد الشعب".

المصدر: "موزاييك أف أم"