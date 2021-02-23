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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة

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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة
Reuters YB/PKP
مطار مراكش المغربي
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قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول ابتداء من ليلة الاثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

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وقالت صحيفة "هسبريس" إن الأمر متصل بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا.

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك وبريطانيا وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلند، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإيابا.

ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلنت وزارة الصحة يوم السبت تحديد 21 متحورا جديدا من السلالة البريطانية.

وأشارت الوزارة إلى أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

المصدر: "هسبريس"

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