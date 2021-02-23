تونس..18 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 18 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 189358، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 228937.
الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 21 فيفري 2021 #كوفيد_19 🇹🇳Posted by Ministère de la santé وزارة الصحة on Monday, February 22, 2021
وفي 17 فبراير الحالي، أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية، عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل، نتيجة لتأخر وصول الجرعات.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا - أكسفورد" في منتصف فبراير.
المصدر: RT