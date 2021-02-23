مصر تسجل 623 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة مقارنة مع 608 إصابات و55 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 178774 حالة، من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها و10404 حالات وفاة".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت على أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت أنه سوف يتم إنشاء مركز لتلقى اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح، وسوف تستلم مصر خلال العام الجاري 40 مليون جرعة.

المصدر: RT