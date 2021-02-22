مصر.. إنشاء "صندوق مخاطر المهن الطبية" لدعم الأطقم الطبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، "حرصا على دعم الأطقم الطبية وتقديرا لجهودها بالتصدي لجائحة كورونا".

وأكدت وزيرة الصحة هالة زايد، "حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "الصندوق يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم".

وأشار إلى أنه "بموجب القانون، يتم مراعاة استحقاق التعويض للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي".

وأضاف أنه "من المقرر منح أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية مزايا لا تقل عن المزايا التي يمنحها صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية وأسرهم"، لافتا إلى أنه "يجري إعداد مقترح النظام الأساسي للصندوق بمعاونة ذوي الخبرة والمتخصصين واسترشادا بالنظم المعمول بها في صندوق شهداء الحرب".

ولفت مجاهد إلى أن "وزارة الصحة وضعت الإجراءات التنفيذية لتفعيل الصندوق، حيث تم تخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع مقترح لمجلس إدارة الصندوق تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء".

المصدر: RT