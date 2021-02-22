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سوريا مرشحة لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

سوريا مرشحة لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة
Reuters MARKO DJURICA
العلم السوري
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كشفت "UN Watch"، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة “إنهاء الاستعمار”، المكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك "مواجهة استعباد الشعوب وسيطرتها".

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وتضم اللجنة 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأوضحت "UN Watch" أنه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثا لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021.

وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: "ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية". 

وأشارت المندوبة السورية في الاجتماع إلى أن انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، وأضافت: "كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات".

 

المصدر: "UN WATCH"

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