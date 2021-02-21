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تبون يجري تعديلا حكوميا شمل وزارات الطاقة والصناعة والسكن

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تبون يجري تعديلا حكوميا شمل وزارات الطاقة والصناعة والسكن
Reuters RB/PAC/CK
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعديلا حكوميا شمل وزارات الطاقة والصناعة والسكن.

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وأشار بيان الرئاسة إلى أن محمد عرقاب وزير المناجم السابق حل محل عبد المجيد عطار في منصب وزير الطاقة، كما جرى تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات آيت علي.

ونص التعديل الحكومي على تعيين طارق بلعريبي وزيرا للسكن.

واحتفظ تبون بعبد العزيز جراد رئيسا للحكومة، وصبري بوقدوم وزيرا للخارجية، وكمال بلجود وزيرا للداخلية، وبلقاسم زغماتي وزيرا للعدل.

ويلغي هذا التعديل وزارتين منتدبتين وكتابة دولة، ويدمج وزارة المناجم مع وزارة الطاقة، ويلحق وزارة النقل بوزارة الأشغال العمومية.

وكان تبون أعلن الخميس نيته "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل وزارات فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".

المصدر: RT

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