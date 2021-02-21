أمير قطر يعزي الرئيس الأمريكي

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية مصرع حوالي 60 شخصا جراء تدهور حاد للطقس في عدة ولايات أمريكية.

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وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم "بعث ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت عدة ولايات أمريكية، متمنيا... للمصابين الشفاء العاجل".

ولقي 58 شخصا على الأقل مصرعهم حتى الآن جراء موجة برد قياسية ضربت مؤخرا جنوب الولايات المتحدة وخاصة تكساس، حيث أدى الهبوط الحاد لدرجة الحرارة والعواصف الثلجية إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأمريكيين وانفجار أنابيب المياه في المنازل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، الجمعة، إن الأسبوع الماضي شهد بعض أسوأ الأحوال الجوية في فصل الشتاء منذ عقود.

وتعاد الكهرباء ببطء إلى السكان المتضررين من العاصفة، لكن الكثير منهم ظلوا بدون مياه شرب نظيفة.

وأعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على أمر ينص على إعلان تكساس منطقة كارثة كبرى، في خطوة وصفها حاكم الولاية، غريغ أبوت، بأنها موافقة "ضمنية" على طلبه للمساعدة الفيدرالية.

المصدر: "قنا" + وكالات