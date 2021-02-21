"أسوشيتد برس": الحوثيون قتلوا شيخا قبليا و4 من ذويه في صنعاء

أفادت وسائل إعلام بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قتلت أحد أعيان قبيلة موالية لها وأربعة من أفراد عائلته في صنعاء مؤخرا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قادة قبليين يمنيين قولهم إن مجموعة من الحوثيين بقيادة القيادي في الجماعة المدعو، أبو خالد الراعي، اقتحمت الجمعة منزل الشيخ القبلي، علي حزام أبو نشطان، في مديرية أرحب بشمال صنعاء، وقتلته مع ثلاثة من أبنائه وأخته.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الشيخ ينتمي إلى قبيلة أرحب، مضيفة أن الغموض لا يزال يلف دوافع الواقعة.

وأكدت مصادر الوكالة أن الحوثيين طوقوا المنطقة خوفا من انتقام محتمل من قبل أنصار القبيلة التي ساعدت الجماعة سابقا في إحكام السيطرة على صنعاء.

وأكدت تقارير يمنية صحة الخبر.

المصدر: أسوشيتد برس + وسائل إعلام يمنية