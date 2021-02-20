إيران تغلق عدة نقاط عبور مع العراق لكبح انتشار سلالة كورونا البريطانية

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن إغلاق عدة نقاط عبور مع العراق، لكبح انتشار سلالة فيروس كورونا البريطانية في بلاده.

وقال نمكي في تصريح للتلفزيون الرسمي: "نقاط العبور إلى العراق من إقليم خوزستان وكذلك إقليمي عيلام وكرمانشاه المجاورين أغلقت أمام حركة المسافرين".

وأضاف: "المصدر الرئيسي للعدوى بفيروس كورونا المتحور في بريطانيا في إقليم خوزستان مسافرون وصلوا من العراق ولهذا السبب أغلقنا حدود هذا الإقليم حتى إشعار آخر".

وذكر الإعلام الرسمي أن إيران، وهي أشد دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا، تشهد حاليا ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس مع إعلان 11 مدينة وبلدة بإقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد مناطق "حمراء" شديدة الخطورة.

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد قال يوم الاثنين الماضي إن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا رصدت في بلاده التي تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.

المصدر: "رويترز"