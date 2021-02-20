مسؤول بالاتحاد الإفريقي يعلق عن أزمة اعتماد خرائط حلايب وشلاتين المصرية

علق مبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، على أزمة تبني أو اعتماد الاتحاد الأفريقي لأي خرائط تؤكد تبعية مثلث حلايب الحدودي لمصر.

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وقال مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إن المنظمة قامت فقط بـ"تمرير" أوراق وصلتها من دولة عضو، إلى الدول الأخرى، وهذا لا يعني أنها تتبنى المحتوى.

وأضاف ولد لبات إن تمرير الاتحاد الأفريقي لوثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر، واعتبرها السودان إنقاص من سيادته الترابية، قضية تخص الدولتين والاتحاد الأفريقي ليس جزءا فيها.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن مفوضية الاتحاد الأفريقي اعتمدت خرائط قدمتها الحكومة المصرية متضمنة حلايب ضمن حدود مصر النوبية.

ويتنازع السودان ومصر على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تبلغ مساحته نحو 20 ألف كلم مربع منذ عام 1958، وفي 1995 دخل الجيش المصري المنطقة وأحكم سيطرته عليها.

المصدر: "سودان تربيون"