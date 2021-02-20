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مصر.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 أخرين إثر حادث مروع في السويس

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مصر.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 أخرين إثر حادث مروع في السويس
Reuters
صورة تعبيرية، أرشيف
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لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة، على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو بالسويس في مصر.

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وأفادت المعاينة الأمنية بأن الحادث نتج عن اصطدام حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة، وذلك بسبب إشعال النار في إطار سيارة فحجبت الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار الرؤية أمام سائق الحافلة المتجهة إلى محافظة البحيرة فاصطدم في السيارة.

ونقل الإسعاف المصابين، بينهم 3 أطفال، إلى مستشفى السويس العام، كما نقل 3 جثث للمشرحة، بينما جرى الاستعانة برجال الحماية المدنية لقص أجزاء من حافلة الركاب، واستخراج جثامين 6 ركاب كانت محتجزة داخلها.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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