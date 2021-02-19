الأردن يسجل 16 وفاة و867 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن اليوم الجمعة 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 357,611 حالة، والوفيات إلى 4528 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 130، فيما غادرت 52 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 865 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 332,892 حالة.

المصدر: "عمون"