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مصر تعلن عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ 2015

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة لأول مرة منذ 2015
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أعلنت سلطة الطيران المصرية، أن شركة "نورد ويلد" الروسية، ستقوم بـ4 رحلات أسبوعيا ابتداء من 28 مارس المقبل إلى شرم الشيخ والغردقة.

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وأوضحت سلطة الطيران المصري أن الرحلات ستكون بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية.

وأعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير، أن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل.

وأشار نوير إلى أن وفدا روسيا من 17 فردا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية أشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة في مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد جولة تفتيشية، استغرقت 7 أيام.

وكانت السلطات الروسية قد أعادت رحلات مصر للطيران وأيرفلوت العام الماضي بين موسكو والقاهرة فقط، بشرط عدم توجه الركاب الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه إليها بريا فقط.

وتعد "نورد ويلد" هي أولى الشركات السياحة الروسية التي ستسافر إلى شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف الطيران منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015 في سيناء.

المصدر: "اليوم السابع"

 

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