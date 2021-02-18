ضاحي خلفان ينتقد قرارا للسعودية

علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، على إعلان السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارج المملكة بحلول 2024.

وقال خلفان في سلسلة تغريدة على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء، إن القرار سيضر بدول خليجية، وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية.

وأوضح أن: "دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب".

فقرار الزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية اخرى اضعف اقتصاديا بكثير من الامارات ..الإمارات...متعافية بحمد الله ومنته. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021

وأضاف: "ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية".

ما اردت ايضاحه هو القول بان ما ستتخذه المملكة من الزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض اقول لكم هذا لن يكون لان مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر اصغر اسواقه..ولكن حركة تجارتها عالمية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021

وفيما أكد مراقبون أن القرار السعودي يستهدف الإمارات ودبي أساسا، أشار خلفان إلى أن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات".

فكرة ان الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتبا رئيسا في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها ابدا حماية لمصالحها..ولذلك يجب ان يسفر البعض الحقائق كما ينبغي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021

المصدر: RT