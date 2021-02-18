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جعجع يدعو ميشال عون إلى الاستقالة

أخبار العالم العربي

جعجع يدعو ميشال عون إلى الاستقالة
Reuters
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
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قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنه "بعدما وصل وضع البلد إلى ما وصل إليه، فمن المؤكد أن على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، ولكن يجب الذهاب لانتخابات نيابية أولا".

وأوضح جعجع في تصريح أنه بعد إجراء انتخابات نيابية "يمكن للمجلس النيابي الجديد أن ينتخب رئيسا جديدا".

وفي ملف تشكيل الحكومة، قال جعجع: "أو نكمل على هذا المنوال، أي بلا حكومة، أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى الأمور على حالها، وبالتالي فمن ينتظر الحكومة كما ينتظر السراب"، معتبرا أن "فريق رئيس الجمهورية، يلجأ إلى اللعب على الوتر الطائفي، لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي، وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان، فأين الدولة القوية الآن؟".

ورأى أن "الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد لوزير الخارجية السابق، النائب جبران باسيل، للوصول إلى سدة الرئاسة، فالمشكلة ليست لا بصلاحيات ولا بحقوق مسيحيين، المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية"، معتبرا أن "الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، فكل يوم التدهور يلحق بنا، وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق المسيحيين".

المصدر: RT

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