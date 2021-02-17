الحوثي: لا يمكن للسعودية أو الإمارات التحرك دون ضوء أخضر وتوجيهات من واشنطن

اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي أنه لا يمكن للسعودية أو الإمارات أن تتحركا دون ضوء أخضر من واشنطن وتوجيهات أمريكية.

وقال: "أمريكا ليست حملا وديعا وليست حمامة سلام، فهي قائدة للعدوان على اليمن، وتصنع مأساة الشعب اليمني، وشعبنا يعرف تماما أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات ودول التحالف تعتدي على وطننا وترسل الأسلحة للفتك بأبناء الشعب".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا واضحا يدين فيه كل المشاركين في تحالف العدوان على اليمن"، معتبرا أنه "يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتقدم خطوات لإلغاء قرار إدارته السابقة ولتكن بلسان السفير السعودي من المكان الذي أعلن فيه العدوان".

وأضاف: "وصلنا اليوم بفضل الله وقيادة القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى مستويات عالية وقاعدة القائد تقول العمل يسبق القول".

المصدر: RT