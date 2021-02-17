تونس.. الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري

أعلن محامي الإعلامي سامي الفهري في تدوينة على "فيسبوك" أن القطب القضائي المالي في تونس قرر الإفراج عن موكله بخصوص القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي لشركة "كاكتوس".

وأكد المحامي عبد العزيز الصيد في تصريح لـ"موزاييك" أن قرار الإفراج عن الفهري جاء بعد أن قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 8 فبراير الإفراج عن موكله بعد أن وصل إلى أقصى فترة الإيقاف التحفظي المقدرة بـ14 شهرا.

رسمي... قررت دائرة الإتهام منذ قليل الإفراج على سامي الفهري . Publiée par Abdelaziz Essid sur Mercredi 17 février 2021

وصرح الصيد بأن النيابة العمومية رفضت في الثامن من فبراير قرار الإفراج من خلال تعطيله بتقديم مطلب استئناف نظرت فيه اليوم دائرة الإتهام وقررت قبوله شكليا ورفضه أصليا، مؤكدا الإفراج عن موكله.

يذكر أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 11 ديسمبر 2019، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة "كاكتوس برود"، إلهام الصوفي، وحسن بن إبراهيم (وكيل شركة "آيت برود") في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر 2019 كلا من الإعلامي سامي الفهري، ووكيل شركة "آيت برود"، والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.

المصدر: RT + "موزاييك"