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بالفيديو.. زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد سوريا المساعدة في الإفراج عنه في أي صفقة تبادل مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد سوريا المساعدة في الإفراج عنه في أي صفقة تبادل مع إسرائيل
Reuters
نائل البرغوثي بعد تحرره من صفقة التبادل عام 2011ليعاد اعتقاله عام 2014
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ناشدت إيمان نافع زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية القيادة السورية، المساعدة في الإفراج عن زوجها في أي صفقة تبادل تبرمها مع إسرائيل.

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وفي نهاية عام 2020 دخل الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي عامه الحادي والأربعين من الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ليكون بذلك أقدم أسير فلسطيني، وحسب مصادر فلسطينية أقدم أسير سياسي في العالم.

وكانت وكالة "سانا" السورية أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن عملية تتم حاليا عبر وساطة روسية، لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية.

المصدر: RT

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