تونس.. البحارة يغلقون ميناءين لتجاهل مطالبهم

يشرع البحارة في تونس ابتداء من اليوم بتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها إغلاق الإدارات الجهوية للصيد البحري في كامل الجهات الساحلية والميناء التجاري برادس والميناء التجاري بصفاقس.

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وقال نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري، نور الدين عياد، في تصريح لـ"موزاييك" إن "تحرك البحارة يعود إلى ما اعتبره ''تمادي سلطة الإشراف في تعنتها وانتهاج سياسة المماطلة في ما يتعلق بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية "VMS"، إضافة إلى تجاهلها لمطالب البحارة".

المصدر: "موزاييك FM"