 
مباشر

تونس.. البحارة يغلقون ميناءين لتجاهل مطالبهم

أخبار العالم العربي

تونس.. البحارة يغلقون ميناءين لتجاهل مطالبهم
Reuters
صورة أرشيفية، تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pslf

يشرع البحارة في تونس ابتداء من اليوم بتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها إغلاق الإدارات الجهوية للصيد البحري في كامل الجهات الساحلية والميناء التجاري برادس والميناء التجاري بصفاقس.

إقرأ المزيد
تونس..إقالة وزير البيئة بسبب نفايات قادمة من إيطاليا
تونس..إقالة وزير البيئة بسبب نفايات قادمة من إيطاليا

وقال نائب رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري، نور الدين عياد، في تصريح لـ"موزاييك" إن "تحرك البحارة يعود إلى ما اعتبره ''تمادي سلطة الإشراف في تعنتها وانتهاج سياسة المماطلة في ما يتعلق بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية "VMS"، إضافة إلى تجاهلها لمطالب البحارة".

المصدر: "موزاييك FM"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا