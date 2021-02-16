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حسن نصر الله: تصريح اللجوء للبند السابع والتدويل دعوة للحرب واحتلال لبنان

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حسن نصر الله: تصريح اللجوء للبند السابع والتدويل دعوة للحرب واحتلال لبنان
Reuters SHARIF KARIM
أميبن عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله
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اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن "تصريح اللجوء للبند السابع والتدويل هو أمر مستهجن ودعوة للحرب والخراب واحتلال لبنان".

وفي خطاب تلفزيوني، قال نصر الله: "نرفض أي شكل من أشكال التدويل ولا يمكن المجاملة في ذلك، و"لا مزاح" في هذا الأمر".

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن "السباب والشتائم يعبر عن نفسيات أصحابه وعجزهم واحباطهم"، داعيا "جمهور المقاومة إلى عدم المقابلة بالمثل".

وأضاف: "في كل الشرائع والقوانين والأعراف كل متهم بريء حتى تثبت إدانته إلا في لبنان فإن "حزب الله" لدى البعض متهم حتى تثبت براءته".

المصدر: "الجديد"

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