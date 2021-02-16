واشنطن تعلن عن تواصل مع الحوثيين وتحث إيران على وقف "دعمها القاتل" لهم

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ أن "أمريكا تستخدم بشكل نشط قنوات خلفية للتواصل مع جماعة الحوثي باليمن"، مشددا على أنه "على إيران وقف الدعم القاتل للحوثيين".

وقال ليندركينغ في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا سبل لتوصيل الرسائل إلى الحوثيين ونستخدم تلك القنوات بشكل نشط للغاية مع تحاورنا بشكل مباشر مع قيادات الدول الرئيسية المعنية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفعت حركة "أنصار الله" في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، اعتبارا من اليوم 16 فبراير.

المصدر: "رويترز" + RT