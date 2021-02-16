توضيحات من الخارجية السورية حول الحجز على أموال من لا يدفع "بدل فوات الخدمة"

نفت الخارجية السورية صحة ما يتم تداوله حول الحجز على أموال أقارب المكلفين بالخدمة العسكرية الذين لم يدفعوا "بدل فوات الخدمة".

وردا على سؤال لـ"الإخبارية" السورية حول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وهل يتم الحجز فعلا على أموال الأهل وأملاكهم في حال لم يدفع المكلف "بدل فوات الخدمة"؟

قال مدير الإدارة القنصلية في الوزارة حسن خضور إن "كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي تحاول التشويش على جالياتنا في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبا تجاه الدولة، وخاصة فيما يخص الخدمة العسكرية".

وأكد: "هذا الموضوع لا صحة له إطلاقا، ولم يصدر شيء".

وأهاب بالسوريين في الخارج لـ "عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق"، وقال: حينما يصدر شيء ينشر رسميا على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الحكومية.

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يذكر أن رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة في سوريا العميد إلياس بيطار، كان أعلن في تسجيل مصور عبر قناة وزارة الإعلام السورية على "تلغرام"، أنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك ذوي وأهل المكلف الذي يتجاوز سن التكليف (42 عاما) ولا يبادر إلى تنظيم إضبارة دفع "بدل فوات الخدمة" (المحدد بـ 8 آلاف دولار).

وكانت RT استقصت الأمر في حينه، وأكدت اعتمادا على رأي قانوني واستنادا إلى نصوص قانونية، أن القانون لا يجيز إلقاء الحجز على أموال وأملاك ذوي المكلف.

المصدر: الإخبارية السورية + RT